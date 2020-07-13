البصرة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الكهرباء

2020/07/13 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقد النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا بمكتبه الرسمي مع مسؤولي، مركز السيطرة الجنوبي ، وتوزيع الكهرباء الشمال والجنوب، والانتاج ونقل الطاقة الكهربائية في المحافظة لمتابعة الانطفاء الذي تعرضت له المنظومة الكهربائية، واثرها الحاصل على حياة المواطن البصري، جراء التذبذب الحاصل بالشبكة الكهربائية، والعمل على عودة التيار الكهربائي الى مساره الطبيعي".ونقل مكتبه الاعلامي في بيان، ان "النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التميمي ، عقد اجتماعا بمبنى الحكومة المحلية ، وذلك فور وصوله من محطة الرميلة بعد اطلاعه ميدانيا على عمل المحطة المتوقفة ، واطلاع المسؤولين بالمحطة على الاسباب التي اسفرت عن خروجها عن العمل ، وتشجيعه الكوادر الهندسية والفنية والخدمية على اهمية انجاز اعمال الصيانة لاعادة المحطة للعمل ، والمضي بأمداد الشبكة الكهربائية بالطاقة من جديد".واضاف البيان ان "الاجتماع تناول مناقشة السبب الرئيسي وراء الاطفاء الذي حدث بالمنظومة الكهربائية ، وكيفية المعالجة والسيطرة على الاستقرار الكهربائي ، وعودته الى وضعه السابق، موضحا ان "محطة النجيبية الغازية وبعد معالجتها تم ادخالها الى العمل اليوم ، وسيتبعها دخول محطات ، ووحدات اخرى تباعا، الى العمل لرفد المنظومة الكهربائية بالطاقة ، وعودة استقرارها الطبيعي تدريجيا".وبين انه "تم توجيه القيادات الامنية في البصرة بمنع دخول اي شخص الى محطات الكهرباء، والتدخل بعمل المحطات او عرقلة عملها"، منوها الى "تأكيد المهندس التميمي على ضرورة تعزيز متانة خط ( الرميلة - خور) كونه يمثل خط حيوي واستراتيجي لديمومة الكهرباء بالمحافظة ، وتشكيل لجنة فنية من الانتاج والنقل والتوزيع لمعايرة المحطات التابعة لكل مديرية لضمان عدم معاودة المشكلة مستقبلا ، وتدارك اي انقطاع للطاقة قد يؤثر على راحة المواطن البصري".كما اكد النائب الاول محمد التميمي على ادخال محطتي البتروكيماويات بقدرة ٥٠ ميكا واط ومحطة معمل حديد الانماء بقدرة ٥٠ ميكا واط الى الشبكة الوطني لزيادة التوليد في محافظة البصرة.وكان النائب الاول لمحافظ البصرة قد اجرى زيارة ميدانية تفقدية بالصباح الباكر لمتابعة اعادة عمل الوحدات التوليدية في محطة الرميلة الغازية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الكهرباء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).