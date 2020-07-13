2020/07/13 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يدعو الكاظمي الى اجراء تحقيق فوري بما جرى من “اعتداء” على المتظاهرين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يدعو الكاظمي الى اجراء تحقيق فوري بما جرى من “اعتداء” على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يدعو الكاظمي الى اجراء تحقيق فوري بما جرى من “اعتداء” على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).