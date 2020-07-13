من هو القائد المؤقت للفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية العراقية؟

2020/07/13 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الاثنين، قائداً جديداً بتمشية اعمال قيادة الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية....

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