كورونا العراق.. متخصص يطرح حلين لتقليل عدد الاصابات والوفيات ويحذر من تجمعات مرتقبة ويحدد تاريخها

2020/07/13 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

طرح طبيب عراقي حلين لتقليل عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا فيما حذر من تجمعات مرتقبة وحدد تاريخها قد تكون سبباً بتصاعد بالاصابات.

وقال المتخصص بطب الأسرة - د.



أحمد الرديني إن " معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا استقر فوق الالفين للأولى والـ 100 للثانية والحل لمواجهة التصاعد يتمثل بدراسة سببه وهل ما يسجل اخيرا هو لأشخاص اصيبوا بفيروس كورونا داخل منازلهم فقط بنحو أكثر من غيرهم أم داخل المؤسسات الحكومية أو أثناء خروجهم للشارع في الأسواق والتجمعات لنضع خطة تواجه الإرتفاع بصورة عملية عبر تطويق سببه الاكبر".

واضاف " بالنسبة للوفيات يجب أيضاً أن يؤخذ بالنظر في الموقف الوبائي عدد الوفيات وأن يتم العمل على تقليلها ومعرفة أسبابها بدايةً لوضع معالجات لإنها الطريقة الوحيدة لتقليلها" لافتاً الى إن "إرتفاع معدل الشفاء بالمقابل مؤشر جيد ويؤكد إن هناك جهد عالي مبذول من الكوادر الصحية أسهم باستقرار معدل الشفاء وتصاعده".

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لفت الى ان "وزير الصحة توقع موجة ثانية من الوباء في أيلول او تشرين الأول المقبل وربما تحدث زيارات دينية وتجمعات في هذه الفترة وينبغي الحذر من أية تجمعات لإنها قد ترفع الاصابات".

وعبر عن اعتقاده بأن "الوضع حتى الآن تحت السيطرة والمؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الموقف والمطلوب رفع مستوى إسناد الكوادر بمعدات الوقاية ودعم المستشفيات التي تستقبل المزيد من المرضى".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 100 حالة وفاة و2229 اصابة جديدة بفيروس كورونا قابلهما تسجيل 2247 حالة شفاء في اعلى حصيلة تعافٍ يومية منذ دخول الفيروس.

ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 10 تموز الجاري وبلغت 2848.

وكانت اعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء اليوم بـ 2247 متعافٍ.

وفي وقت سابق، حذر متخصص بعلم الامراض من أن وضع العراق في مواجهة كورونا يتجه نحو المجهول ان لم يجرِ العمل وفق استراتيجية حكومية جديدة لمواجهة تصاعد عدد الاصابات والوفيات.وقال استشاري علم الامراض د.



محمد اسماعيل في مقابلة متلفزة ان " أسباب تصاعد عدد الاصابات والوفيات باتت معلومة وهي تتخلص بعدم التزام المواطنين ووعيهم بوجوب التعامل بجدية مع الفيروس فضلاً عن ارتفاع نسبة الفحوصات بارتفاع عدد الاصابات المكتشفة".وعبر عن اعتقاده بأم " العراق يتجه نحو القمة والذروة في عدد الاصابات بفيروس كورونا ونأمل ان نسيطر على المرض لنبدأ بالنزول وتسطيح منحنى الإصابات والسيطرة على الوباء لكن هذا يتطلب تحركات عدة".واضاف ان "من بين هذه التحركات ان تسارع لجنة الصحة والسلامة الوطنية لدراسة تجربة العراق وما الذي توفر من نتائج للحظر الشامل والجزئي لاتخاذ قرار يضع استراتيجية جديدة لإن العراق يتجه نحو المجهول".ولفت الى انه "لا يوجد هناك علاجي مقر وثابت لكورونا، العلاجات الحالية متغيرة ونحتاج لعلاج نهائي ومع عدم توفره يجب الالتزام بالوقاية ولا سبيل اخر".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفيات جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بينيوف للأطفال، أن واحدا من بين كل ثلاثة من صغار السن معرضون لأخطار شديدة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن الشباب غير محصنين من الإصابة والتأث

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، وفاة أول المتطوعين لعلاج مرضى كورونا بعد اصابته بالفيروس.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "تنعى فقيدها الشهيد حامد عزيز، الممرض الماهر في مستشفى الموانئ التعليمي احد ابطال خط الصد الاو

بغداد اليوم - متابعة

حذّر خبير فرنسي من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعّال لـ"كوفيد-19" بنسبة مئة في المئة بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلا، داعيا الناس للالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي كل وحيد.

وتوقع خبير علم الأوبئة والعضو في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا العراق.. متخصص يطرح حلين لتقليل عدد الاصابات والوفيات ويحذر من تجمعات مرتقبة ويحدد تاريخها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا العراق.. متخصص يطرح حلين لتقليل عدد الاصابات والوفيات ويحذر من تجمعات مرتقبة ويحدد تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).