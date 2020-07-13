الكاظمي يوجه بتأليف لجنة لحسم موضوع المحاضرين والموظف المعين على الملاك الدائم أو المؤقت أو بأجر يومي

2020/07/13 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتأليف لجنة لحسم موضوع المحاضرين والموظف المع...





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