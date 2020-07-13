تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم ضد غرناطة

2020/07/13 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقع أن يبدأ بها المدرب زين الدين زيدان مباراة فريقه ريال مدريد ضد غرناطة التي ستقام الوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة الثامنة من بطولة الليجا.ويغيب عن ريال مدريد العديد من اللاعبين في مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم الثلاثي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر مارسيلو وفيرلاند ميندي وناتشو، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو الذي سيستمر غيابه لفترة طويلة، كما استبعد زيدان كل من لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيرو وإبراهيم دياز وماريانو لأسباب فنية، دون أن ننسى غياب تيبو كورتوا الذي يعاني من آلام في المعدة.وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يقوم زيدان بإراحة نجمه البرازيلي كاسيميرو، ويدفع بفالفيردي في خط الوسط بدلاً منه، بيما سيلعب جاريث بيل في الخط الأمامي إلى جانب إدين هازارد وكرم بنزيما.وقرر زيزو الاعتماد على إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيسر، ويبقى خيار الدفع بألفارو أودريوزولا وارداً أيضاً، وذلك يعتمد على الإستراتيجية التي يريد تطبيقها في المباراة.وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-حراسة المرمى: أريولاخط الدفاع: داني كارفاخال ..رافاييل فاران ..سيرجيو راموس ..إيدير ميليتاوخط الوسط: توني كروس ..فالفيردي ..لوكا مودريتشخط الهجوم: جاريث بيل ..إدين هازارد ..كريم بنزيما

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