2020/07/13 | 19:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات بين نقل الطاقة بالجنوب ووزارة الكهرباء لإكمال محطة الهارثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين نقل الطاقة بالجنوب ووزارة الكهرباء لإكمال محطة الهارثة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين نقل الطاقة بالجنوب ووزارة الكهرباء لإكمال محطة الهارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).