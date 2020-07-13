نائب عنها: استمرار المناسبات الاجتماعية وراء تصاعد الاصابات بصلاح الدين

2020/07/13 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت النائب عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، الاثنين، عن ارتفاع بمعدلات الاصابات بفيروس كورونا، فيما تعزو الامر الى رصد تجول المصابين في الاسواق العامة واستمرار الاهالي بإقامة المناسبات الاجتماعية من دون تباعد.وقالت عبد المطلب ل/المعلومة/ ان “محافظة صلاح الدين تشهد زيادة بمعدل الاصابات مع قلة بأعداد المتشافين بعد ان كانت تكاد […]

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