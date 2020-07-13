2020/07/13 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعلن قائممقام قضاء الرمادي في الانبار ابراهيم الجنابي الاثنين، وصول وجبة جديدة من مستحقات المتضررين جراء العمليات الارهابي لمواطني المحافظة .وقال الجنابي لـ/ المعلومة/ ان “لجنة تعويض المتضررين المركزية في بغداد ارسلت 100 معاملة للمتضررين جراء العمليات الارهابية الى محافظة الانبار تمهيدا لصرف مستحقاتهم المالية الناجمة من الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. وصول وجبة جديدة من المستحقات المالية للمتضررين جراء العمليات الارهابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. وصول وجبة جديدة من المستحقات المالية للمتضررين جراء العمليات الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).