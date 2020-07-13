الكاظمي في جولة جديدة بين المحافظات .. غدا في كربلاء وبعدها في البصرة

2020/07/13 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد من المقرر ان يجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة جديدة الى المحافظات.وقال مصدر مقرب من الكاظمي، ان"الاخير سيزور محافظة كربلاء يوم غد لافتتاح 4 مشاريع في المحافظة وهي المستشفى التركي وافتتاح الشارع الحولي ومصنع الجود للمعقمات وردهة الحياة الرابعة".واضاف، ان"رئيس الوزراء سيزور البصرة يوم الاربعاء المقبل، للاطلاع على واقع المحافظة الخدمي والامني".

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