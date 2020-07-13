قائد بالبيشمركة ينتصر في معركته ضد كورونا

2020/07/13 | 19:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد في قوات بيشمركة إقليم كوردستان العراق، الاثنين، انتصاره في معركته الخاصة ضد فيروس كورونا.

وقال مسؤول محور جنوب وغرب كركوك بقوات البيشمركة نوري حمه علي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تماثل للشفاء التام من فيروس كورونا.

ووجه حمه علي شكره إلى الكوادر الطبية وقادة ومسؤولي إقليم كوردستان الذين ساندوه في محنته مع مرض كورونا.

وكان أحد أفراد أسرة حمه علي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في الخامس من تموز/يوليو الجاري بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان حمه علي قد تم تعيينه مسؤولا لمحور غرب كركوك بدلا من كمال كركوكي الذي شغل المنصب المذكور بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تقدر بثلثي العراق في أواسط عام 2014 وتعرض كركوك الى هجوم واسع من التنظيم المتشدد وانسحاب القوات الاتحادية منها.

وباشر قائد قوات البيشمركة الجديد لمحور غرب كركوك مهامه في شهر آب من عام 2018.

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