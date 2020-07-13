هل الكاظمي قادر على فرض سيطرة الدولة بمنافذ إقليم كردستان

2020/07/13 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، إمكانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القانونية على فرض سيطرة الدولة بمنافذ إقليم كردستان .وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المنافذ الجمركية نص عليها الدستور في المادة 110 و 114 حيث أنها تقع ضمن مسوؤلية الحكومة الاتحادية بعيدا عن منافذ الإقليم يمكن للحكومة إن تتصرف […]

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