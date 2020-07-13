اتحاد الكرة يستمع لمطالب ليوث الرافدين تحضيراً لنهائيات آسيا

2020/07/13 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية والتطوير، شامل كامل، الجهاز الفني والاداري واللاعبين لمنتخب الشباب، وذلك قبل التحضير الفعلي لنهائيات آسيا للشباب والذي من المؤمل أن يبدأ خلال الشهر المقبل.ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن بُعد، بعد رفض خلية الازمة الحكومية أن يتجمع المنتخب فعلياً في العاصمة بغداد، بسبب …

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