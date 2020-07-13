الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء

2020/07/13 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء.

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