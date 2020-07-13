الكهرباء “تطلب سلفة” من البصرة مقترحات بحل “الوزارة المفلسة”،، البرلمان يستكشف بئر ابتلع 65 مليار دولار في تحقيق “الدفاتر القديمة”

2020/07/13 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يبدأ مجلس النواب حملة لاستشكاف ملف كبير يشغل الكثير من العراقيين مع كل صيف قيض يمر على البلاد منذ العام 2003 وحتى الان.عضو اللجنة المالية فيصل العيساوي اعتبر، اليوم الاثنين، أن لا حل لمشكلة تردي خدمة الكهرباء إلا بإلغاء الوزراة وتحويلها للاستثمار في القطاع الخاص بدعم حكومي، مؤكدا أن كل ما […]

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