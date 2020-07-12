تحالف العامري يهاجم الحكومة: كانت نيتها مبيتة ضد محتجزي رفحاء

2020/07/13 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، اليوم الاثنين، على بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بشأن تظاهرات امس لذوي الشهداء والسجناء السياسيين.

وقال الناطق باسم التحالف احمد الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تَفَاجَأْنا كما تفَاجَأ غالبيةُ الشعبِ العراقي من تصريحِ الناطقِ باسمِ القائد العام للقواتِ المسلحة حول الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الدستورية يوم الأحد ٧/١٢".

وأضاف أن "الناطق الرسمي سوّغ ذلك الاعتداء على المتظاهرين ومنعهم من دخول بغداد بحجة مخالفة شروط السلامة الصحية، ولا يخفى عن الجميع برقية المركز الوطني للعمليات، الصادرة قبل وصولهم بيوم، إذ توجه بمنع دخول المتظاهرين الى بغداد".

وتابع الاسدي "مما يعني أن الناطق باسم القائد العام يعطي معلومات غير حقيقية، وذلك يكشف عن نية مبيتة للاعتداء عليهم من جهة، وخداع الرأي العام من جهة أخرى".

ودعا تحالف الفتح القائد العام إلى "متابعة التصريحات الصادرة باسمه، وضرورة توجيه الأجهزة الأمنية المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين وإجراء تحقيق فوري وشفاف بما جرى من اعتداء على المتظاهرين السلميين من ضحايا النظام البائد المطالبين بحقوقهم".

ونفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أمس الاحد، إستخدام الذخيرة الحية لتفرقة تظاهرة على أطراف العاصمة بغداد أقامها ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، عازياً سبب منعهم من دخول العاصمة الى عدم التزامهم بالاجراءات الوقائية الصحية.

وأعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية يوم الأحد ان الحكومة العراقية منعت دخول متظاهرين قادمين من محافظة الوسط والجنوب الى العاصمة بغداد للمطالبة بحقوقهم "الدستورية والقانونية".

وتفيد معلومات بأن محتجزي رفحاء كانوا يستعدون خلال الأيام الماضية للخروج بتظاهرة "كبرى" يوم أمس الأحد أمام المنطقة الخضراء شديدة التحصين احتجاجا على قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بعد الغاء الرواتب المزدوجة عنهم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في 30 آيار الماضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

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