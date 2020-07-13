الأمم المتحدة: يجب حماية مفوضية انتخابات العراق من التدخل السياسي

2020/07/13 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق من التدخل السياسي.

واكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت في تصريح صحفي، دعم المنظمة الأممية لإجراء انتخابات شفافة وحرة تعيد الثقة للعراقيين، مجددة دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة العراقية في مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد، على الرغم من التراكمات ومحدودية الإمكانيات.

ومن جانب آخر اكدت بلاسخارت أنّ الأمم المتحدة ترحب بالحوار العراقي الأميركي، وأي حوارٍ آخر يُسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل، مشددة على ضرورة تجنيب العراق تنافس المصالح بين الخصوم الإقليميين والعالميين.

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