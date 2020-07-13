2020/07/13 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز

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