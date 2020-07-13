السعودية تثني على التزام العراق باتفاق اوبك+ وتصفه بالانجاز

2020/07/13 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان صحفي مشترك

اتصال هاتفي بين معالي وزير النفط وسمو وزير الطاقة السعودي

الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ

الموافق 12 يونيو 2020م

جرى، اليوم، اتصال هاتفي بين معالي إحسان عبدالجبّار إسماعيل؛ وزير النفط، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة السعودي.

وتركّز الحديث بين الوزيرين على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول أوبك بلس، وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي:

"تؤكّد المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الصدد، أثنى سمو وزير الطاقة السعودي على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

كذلك، شكر سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، معالي الوزير إحسان عبدالجبّار إسماعيل على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.

ومن جانبه، أكّد معالي الوزير إحسان عبدالجبّار إسماعيل التزام العراق باتفاق أوبك بلس، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول، المشاركة في اتفاق أوبك بلس، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها."

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