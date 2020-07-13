قائد شرطة ذي قار يكشف تفاصيل ما اتفق عليه خلال لقائه الكاظمي والغانمي ويزف بشرى لذوي الشهداء

2020/07/13 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

كشف قائد شرطة محافظة ذي قاء، العميد حازم محمد الوائلي، الإثنين (13 تموز 2020)، تفاصيل ما اتفق علي...





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