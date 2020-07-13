صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 11 حالة وفاة و 337 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي

2020/07/13 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير دائرة صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو غريب ——— ١٦أبو دشير -——- ٥الاسكان ———- ٣الاعلام ———- ٢البياع ———- ١٤التاجي ——— ٩الحرية ——— ٤١الخطيب ——- ١الدورة ——— ١٠الدولعي ——— ١الرحمانية ——- ٧السيدية ——— ٤الشرطة الخامسة ——- ١الشرطة الرابعة ——- ٢الشعلة ——- ١٤الصالحية —— ٢الطارمية ——- ١٢الطوبجي —— ١العامرية ——- ٧العلاوي ——- ٦الغزالية ——— ٨القادسية ——- ١الكاظمية ——- ٢٣الكرخ ———— ١اللطيفية ——— ١المعالف ——— ٢المحمودية —— ١٦المكاسب ——— ١الملحانية ——— ٣المنصور ———- ٧النصر والسلام ——- ٢الوشاش ——— ٤اليرموك ——— ١٢اليوسفية ——— ٤جكوك ———- ٨حي الجامعة ——- ٤حي الجهاد ——— ٤حي الخضراء ——- ٢حي العامل ——— ٣٤حي العدل ———- ٦حي الفرات ———- ٢سبع البور ———— ٤سويب ————— ٢شارع حيفا ———- ٢شاطئ التاجي ——-٢صدر اليوسفية ——- ١مجمع مطار بغداد ——- ٢معسكر العدالة ———— ٥ناحية الرشيد -———— ٢سكنة جانب الرصافة ——— ٥محافظة الانبار ————- ٢محافظة ديالى ————- ١

الوفيات:-وفاة/٥٨سنة/ذكر/الغزالية/محلة٦٦٧- وفاة/٦٦سنة/ذكر/الحرية/محلة٤١٨- وفاة/٨١سنة/ذكر/الرضوانية/الدوانم/الزراعي.- وفاة/٦٥سنة/ذكر/البو عبود/شاطئ التاجي.- وفاة/٨٥سنة/انثى/حي العامل/محلة٨١٣- وفاة/٧١سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٠٨- وفاة/٨٠سنة/انثى/الشعلة/محلة٤٦٠- وفاة/٧٣سنة/انثى/الحرية/محلة٤٢٤- وفاة/٦٤سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤٢٥- وفاة/٦٦سنة/انثى/الحرية/محلة٤١٦- وفاة/٥٠سنة/انثى/الدورة/محلة٨٢٠

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