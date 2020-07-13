الناطق باسم القائد العام: التحقيقات في اغتيال الهاشمي مستمرة

2020/07/13 | 20:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الإثنين، أن التحقيقات مستمرة في حادثة اغتيال الخبير هشام الهاشمي.

وقال رسول في تدوينة، 13 تموز/يوليو، إن "الهاشمي كان خبيرًا مهمًا في مجال عمله وصديقًا طيب الأخلاق والمعشر".

وأضاف، أن "التحقيقات مستمرة في حادثة استشهاده".

وتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بملاحقة المسؤولين عن حادثة الاغتيال وتقديهم إلى القضاء.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرًا قضائيًا بتشكيل هيئة مختصة بالتحقيق في قضايا الاغتيالات في بغداد والمحافظات مكونة من ثلاثة قضاة.

وأظهرت وثيقة حصل "الترا عراق"، الخميس 9 تموز/يوليو، على نسخة منها، تفاصيل الأمر الذي حمل توقيع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.

وجاء الأمر على خلفية حادثة اغتيال الخبير هشام الهاشمي بهجوم مسلح في بغداد، الإثنين 6 تموز/يوليو، وما أثاره الحادث من غضب ومطالبات بالكشف عن الجهات التي تقف خلف عمليات اغتيال الناشطين في العراق.

ونص الأمر، على تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق بقضايا الاغتيالات في العاصمة بغداد والمحافظات تتكون من 3 قضاة، وممثل عن الادعاء العام، مشيرًا إلى دخول الامر حيز التنفيذ منذ 7 تموز/يوليو.

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