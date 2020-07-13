2020/07/13 | 20:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يعلن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).