وجهات جديدة للخطوط الجوية التركية

2020/07/13 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية التركية جدول رحلاتها لشهر أب، على رأسها رحلاتها إلى روسيا والعراق والمملكة العربية السعودية والهند وجنوب إفريقيا ودبي اعتبارًا من 1 أب.وأشارت الخطوط في بيان إلى أنه “يمكن إجراء تغييرات غير محدودة للتذاكر بين 21 اذار 2020 و 31 أب 2020”.وفيما يلي المدن التي ستطير إليها الخطوط التركية خلال شهر …

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