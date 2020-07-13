صحة الرصافة تحقق أعلى معدلات الشفاء بواقع 518 حالة اليوم

2020/07/13 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن ارتفاع نسب الشفاء الى 70% بعد تحقيق اعلى معدل حالات شفاء اليوم بواقع 518 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة من بغداد الى 8932 حالة.وقال الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة اليوم حققت رقما قياسيا بمعدلات الشفاء بواقع 518 حالة شفاء لترفع نسب الشفاء المسجلة بجانب الرصافة الى 70% من الاصابات بعد جهود كبيرة ومضنية بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".واوضح ان "جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس بعد عدة ايام قضوها في الحجر الصحي بالمؤسسات الصحية لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "الحالات كانت مابين مستقرة وشديدة وبعضها دخل الانعاش الرئوي لشدة الاصابة ومنهم يعانون من امراض مزمنة".وافاد ان "الكوادر صحة الرصافة بذلت جهود جبارة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة خاصة الحالات الحرجة منهم لحين استقرار حالتهم ومن ثم اكتسابهم الشفاء التام"، مبينا ان "عدد حالات الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى 8932 حالة شفاء".واكد الساعدي ان "كوادر الدائرة في جميع مؤسساتها ومن كافة الاختصاصات عازمة على الاستمرار ببذل اعلى معدل للجهود لحين اكتساب جميع المصابين بالفيروس الشفاء"، داعيا الى "تعاون المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية من السلامة".

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