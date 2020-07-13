تركيا تطرح على العراق مشاريع استثمارية لانعاش الاقتصاد والسياحة بين البلدين

2020/07/13 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد بحث وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الإثنين، مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين بما يخص قطاع النقل وإفاقه الواسعة خدمة للصالح العام.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة اين نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والعمل في مجال النقل بصورة عامة كالنقل السككي والموانئ والطيران وأهمية توسيع ذلك التعاون لما له من أهمية أقتصادية وتجارية تعود بالفائدة على البلدين الجارين".واضاف" كما تم التاكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات واستثمارها في مشاريع النقل التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والخدمات الأخرى".من جانبه قدم السفير التركي استعراضاً موسعاً لوزير النقل بما يخص طبيعة أهم المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في أنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية ما بين البلدين الجارين

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