ارملة ضابط بريطاني قتل في العراق ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الامريكية

2020/07/13 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة … اعلنت السيدة ليندا سبروتنج وهي ارملة ضابط بريطاني توفي في حادث تصادم رافعة شوكية أثناء خدمته في العراق انها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الأمريكية في حادث الوفاة .ونقلت صحيفة فورس نيوز البريطانية المتخصصة بالشؤون العسكرية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ ان الضابط البريطاني الكابتن دين سبروتنج ، والذي خدم في […]

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