2020/07/13 | 20:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أعلى معدل للتعافي من فيروس كورونا بلغ 1946 حالة، فيما أشارت الى 240 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها حجرت 115 شخصا جديدا ليضافوا الى 1633 شخصا في الحجر في 29 مكانا مختلفا في الاقليم من بينهم 285 في السليمانية و1348 في دهوك.

واضاف البيان ان الوزارة اجرت 2232 فحصا جديدا من بينها 691 فحصا في اربيل ، 601 في السليمانية، و625 في دهوك، و275 في كرميان، و40 في حلبجة.

تتمة ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان يعلن أعلى معدل لحالات الشفاء من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان يعلن أعلى معدل لحالات الشفاء من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).