مصرف الرافدين يوجه موظفيه باستئناف الدوام يوم غد رغم اعلانه عطلة رسمية

2020/07/13 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه مصرف الرافدين، الاثنين، موظفيه باستئناف الدوام يوم غد الثلاثاء رغم اعلانه عطلة رسمية.وذكر بيان للمصرف تلقته /المعلومة/، ان “مصرف الرافدين وجه بعض فروعه المشمولة في دفع رواتب الموظفين باستئناف الدوام غدا وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي”.واضاف ان “التوجيه جاء لاستكمال عملية توزيع الرواتب مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا”.[…]

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