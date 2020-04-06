إقليم كوردستان يوجه ضربة لكورونا بتسجيل أعلى معدل للتعافي

2020/07/13 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أعلى معدل للتعافي من فيروس كورونا بلغ 1946 حالة، فيما أشارت الى 240 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها حجرت 115 شخصا جديدا ليضافوا الى 1633 شخصا في الحجر في 29 مكانا مختلفا في الاقليم من بينهم 285 في السليمانية و1348 في دهوك.

واضاف البيان ان الوزارة اجرت 2232 فحصا جديدا من بينها 691 فحصا في اربيل ، 601 في السليمانية، و625 في دهوك، و275 في كرميان، و40 في حلبجة.

واشار البيان الى ان مجموع المصابين الجدد في الاقليم بلغ 240 مصابا من بينهم 70 مصابا في اربيل و77 في السليمانية و76 في كرميان و3 في دهوك و14 في حلبجة، لافتا الى اكتساب 1946 مصابا الشفاء التام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 75 من اربيل و1850 من السليمانية (خلال اسبوعين) و7 في كرميان و6 في رابرين و8 في حلبجة.

ولفت البيان الى وفاة 14 شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 9 من السليمانية و2 من كرميان و1 من رابرين و2 من حلبجة.

تتمة ..

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