الامن النيابية تكشف اهداف العمليات العسكرية في ديالى وتؤكد: بغداد اكبر المستفيدين

2020/07/13 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، عن اهداف عمليات ديالى العسكرية.وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ديالى تشغل موقع ستراتيجي على خارطة العراق وهي بوابة امن بغداد ووجود فلول لداعش الارهابي مصدر تحدي مؤكدا بان العمليات العسكرية الجارية فيها تهدف بالاساس الى تامين الاوضاع الامنية في 3 […]

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