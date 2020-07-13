صحة كوردستان تسجل اعلى معدل وفيات بكورونا في السليمانية

2020/07/13 | 20:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت معدلات الوفا بكورونا في الاقليم عموما خلال الشهرين الاخيرين

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