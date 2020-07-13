لندن.. إدانة بريطاني ولبناني بجريمة ’’استغلال’’ الحكومة العراقية لابرام صفقات فساد

2020/07/13 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أدانت هيئة محلفين في لندن كلا من البريطاني اللبناني زياد عقل، المدير الإقليمي السابق لشركة Unaoil، وستيفن واتلي المدير البريطاني السابق للشركة في العراق، بجريمة الاحتيال ودفع رشاوي لمسؤولين عراقيين للحصول على عقود مشاريع نفطية.

وقالت ليزا أوسوفسكي رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن "هؤلاء الرجال استغلوا بطريقة غير شريفة الحكومة العراقية التي تترنح بسبب الدكتاتورية وهي تحاول إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب".

وأضافت أوسوفسكي "لقد أساءوا استخدام النظام وعملوا على إبعاد المنافسين للحصول على منافع شخصية".

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية المرفوعة ضد بريطاني ثالث، هو بول بوند، مدير مبيعات شركة خدمات النفط والغاز الهولندية SBM Offshore، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) قال الاثنين إنه سيعيد المحاكمة.

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مجيد: الطائرة محملة ب ١٨ طناً من المواد الطبية والمعقمات وعدد الوقاية الشخصية، لدعم جه

بيان رسمي

وجه مصرف الرافدين بعض فروعه المشمولة في دفع رواتب الموظفين باستئناف الدوام غدا وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لاستكمال عملية توزيع رواتب الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه "تم توجيه بعض الفروع المشمولة بصرف روا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب كاطع الركابي،الاثنين 13-7-2020، أن تركيا تستغل اختلاف الآراء بين اربيل وبغداد للتوغل في إقليم كردستان، فيما بين أن العراق أمام خيارات متعددة للرد بينها الأمم المتحدة.

وقال

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