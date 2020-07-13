مصرف حكومي يستأنف الدوام غداً لصرف الرواتب

2020/07/13 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين المملوك للدولة، الاثنين، استئناف بعض فروعه للدوام غداً من أجل استكمال عملية توزيع رواتب القطاع العام.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توجيه بعض الفروع المشمولة بصرف رواتب موظفي الدولة باستئناف الدوام غدا وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لاستكمال عملية توزيع الرواتب".

وأضاف أن استئناف عمل الفروع وتوزيع الرواتب سيكون مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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