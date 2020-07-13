وزير الكهرباء السابق للكاظمي: أسسنا فريق متابعة مهني قمتم بتفكيكه يوم تسليم الوزارة

2020/07/13 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، على تغريدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الإصلاحات في وزارة الكهرباء.وقال الخطيب في تغريدة على “تويتر” إن “الوزارة السابقة هي نفسها الحالية ولم يخرج منها سوى الوزير ووزيركم الحالي مدير عام الدائرة الفنية المعنية ببرنامج الصيانة”.وأضاف “أسسنا فريق متابعة وزاري مهني فقمتم بتفكيكه في يوم تسليم الوزارة، …

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