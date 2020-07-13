استدعاء أربعة لاعبين محترفين لصفوف منتخب الشباب

2020/07/13 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، استدعاء أربعة لاعبين محترفين لصفوف فريقه.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، ابلغ إدارة الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، بأنه يرغب باستدعاء أربعة لاعبين مغتربين لصفوف فريقه.وأضاف ان جثير استدعى علي الحمادي لاعب سوانزي سيتي ومحمد حسن لاعب كوبنهاغن […]

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