كوردستان توجه ضربة لكورونا بتسجيل أعلى معدل للتعافي

2020/07/13 | 20:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل أعلى معدل للتعافي من فيروس كورونا بلغ 1946 حالة، فيما أشارت الى 240 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها حجرت 115 شخصا جديدا ليضافوا الى 1633 شخصا في الحجر في 29 مكانا مختلفا في الاقليم من بينهم 285 في السليمانية و1348 في دهوك.

واضاف البيان ان الوزارة اجرت 2232 فحصا جديدا من بينها 691 فحصا في اربيل ، 601 في السليمانية، و625 في دهوك، و275 في كرميان، و40 في حلبجة.

واشار البيان الى ان مجموع المصابين الجدد في الاقليم بلغ 240 مصابا من بينهم 70 مصابا في اربيل و77 في السليمانية و76 في كرميان و3 في دهوك و14 في حلبجة، لافتا الى اكتساب 1946 مصابا الشفاء التام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 75 من اربيل و1850 من السليمانية (خلال اسبوعين) و7 في كرميان و6 في رابرين و8 في حلبجة.

ولفت البيان الى وفاة 14 شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 9 من السليمانية و2 من كرميان و1 من رابرين و2 من حلبجة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين حجروا منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ 18649 شخصا خرج منهم 17016 شخصا، مشيرا ان الوزارة اجرت خلال الفترة الماضية 162691 فحصا من بينها 70393 في اربيل و53604 في السليمانية و37159 في دهوك و1535 في حلبجة.

كما اشار الى ان مجموع المصابين بلغ 9695 مصابا من بينهم 2443 من اربيل و6668 من السليمانية و296 من دهوك و288 من حلبجة، لافتا الى ان 5324 مصابا اكتسبوا الشفاء من بينهم 1672 من اربيل و3312 من السليمانية و190 من دهوك و150 من حلبجة.

اما عدد المصابين الراقدين في المستشفيات ومراكز معالجة مرضى كورونا فقد اكد البيان ان 4031 مصابا راقدون لتلقي العلاج في المستشفيات من بينهم 717 من اربيل و3076 من السليمانية و98 من دهوك و6 من حلبجة، فيما اشار الى ان مجموع الوفيات جراء الاصابة بالمرض في الاقليم بلغ 340 حالة وفاة من بينها 54 حالة في اربيل و280 في السليمانية و6 في حلبجة.

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