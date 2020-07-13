2020/07/13 | 20:53 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى تنفيذ مبادرة تجميد الديون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى تنفيذ مبادرة تجميد الديون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى تنفيذ مبادرة تجميد الديون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).