وزير التربية الأسبق: لا زلنا نعتقد ان اجراء الامتحانات فيه مجازفة

2020/07/13 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى وزير التربية الأسبق، محمد اقبال الصيدلي، ان اجراء الامتحانات الوزارية فيه مجازفة.وقال اقبال في تغريدة على “تويتر” إن “جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لا زلنا نعتقد ان اجراء الامتحانات فيه مجازفة”.وأضاف “لازلنا نعتقد ان التراكمي الاختياري يقلل من عدد الممتحنين ويحقق انخفاضا بسقف المخاطر، نثق بنظرة الكاظمي الابوية لطلبة العراق”.

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