2020/07/13 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجو الصحة يقتحمون مقر الوزارة والأخيرة تدعو قوات الأمن لانهاء اعتصامهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 20:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو الصحة يقتحمون مقر الوزارة والأخيرة تدعو قوات الأمن لانهاء اعتصامهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو الصحة يقتحمون مقر الوزارة والأخيرة تدعو قوات الأمن لانهاء اعتصامهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).