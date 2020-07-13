خريجو الصحة يقتحمون مقر الوزارة والأخيرة تدعو الأمن لفض اعتصامهم

2020/07/13 | 21:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت وزارة الصحة والبيئة، القوات الأمنية، الى إنهاء اعتصام خريجي الملاكات الطبية والصحية داخل مقر الوزارة أثر احتجاجهم على تأخر تعيينهم على ملاكات الوزارة.وذكر بيان للوزارة : "في الوقت الذي يقاتل فيه ابطال الجيش الأبيض من اجل سلامة المواطن العراقي وتسعى الوزارة بجدية لمحاربة هذه الجائحة التي عصفت بالعالم".وأضاف انه "وعلى الرغم من كل الظروف الا ان الوزارة ملتزمة بتقديم خدماتها المستمرة للمواطنين وتواصل مطالباتها لدعم ملاكاتها لنيل حقوقهم وتسعى بالمطالبة المستمرة بتخصيص الدرجات الوظيفية للخريجين الجدد من الملاكات الطبية والتمريضية والصحية والتقنية وكذلك خريجي كليات العلوم وتتابع باستمرار مع وزارة المالية حسم هذا الموضوع".وبينت الصحة انه "ونتيجةً لما يمر به بلدنا الحبيب من أزمة اقتصادية في ظل أزمة جائحة كورونا وتأخر إقرار الموازنة تأخر تخصيص الدرجات لوزارتنا رغم حاجتنا الماسة لها".وأعربت عن "أسفها الشديد -ورغم ان هذا التأخر غير متعلق بالوزارة- وبسابقة خطيرة توجهت مجموعة من الخريجين لتتجاوز على حرم وزارة الصحة والتجمع داخل مبنى الوزارة التي ستكون هي الخيمة التي تحتضنهم في المستقبل القريب".وأكدت ان "هذا الموقف المرفوض جملة وتفصيلاً يجب ان يرفض من أبنائنا الخريجين وان تُثمن جهود الوزارة الجادة بالمطالبة بحقوقهم وتعيينهم حسب القانون".ودعت الصحة "القوات الأمنية للمحافظة على ممتلكات الوزارة وانهاء هذه الاعتصامات داخل الوزارة وبالطرق السلمية لفسح المجال لمنتسبي وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا" مشيرة الى ان "التظاهر هو حق لكل عراقي الا ان اختيار الوقت والمكان وطريقة التظاهر لم تكن مناسبة و لا تليق بالمتظاهرين".وأهابت وزارة الصحة "بكافة المتظاهرين تقدير الموقف الذي يمر به بلدنا الحبيب وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا عونا لإخوانهم منتسبي الوزارة".

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