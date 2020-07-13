الحشد الشعبي: توغلنا في 7 مناطق لم تصلها اي قوة منذ 10 سنوات في ديالى

2020/07/13 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الاثنين، توغل الويته في 7 مناطق لم تصلها اي قوة امنية منذ 10 سنوات في ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 11 لواء قتالي في الحشد الشعبي بالاضافة الى 3 افواج شاركت في دعم عملية ابطال العراق العسكرية بنستختها الرابعة والتي استمرت 3 ايام […]

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