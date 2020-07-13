2020/07/13 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ،الاثنين، وصول طائرة القوة الجوية العراقية محملة بالوجبة الثانية من المساعدات الطبية القادمة من هنغاريا.واضاف مجيد ان”الطائرة محملة ب ١٨ طناً من المواد الطبية والمعقمات وعدد الوقاية الشخصية، لدعم جهد وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الوجبة الثانية من المساعدات الطبية الهنغارية الى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الوجبة الثانية من المساعدات الطبية الهنغارية الى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الوجبة الثانية من المساعدات الطبية الهنغارية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).