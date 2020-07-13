المنافذ تضبط مواد مخبأة لغرض التهريب في منفذ أم قصر الشمالي

2020/07/13 | 22:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 محملة بمواد غير مصرح بها مخبأة ومعدة للتهريب بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن ماتم ذكره في المعاملة مواد (بطانيات ومناشف)واخفاء خلف البضاعة الرئيسية مادة (التمور) الممنوع من الاستيراد دعماً للمنتج المحلي وكذلك العثور على زورق سياحي كبير من ضمن ما تم اخفاءه.تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي.

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