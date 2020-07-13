2020/07/13 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة مراحل الإنجاز بمشروع دار السلام السكني ومستوى الأداء على أن يتم رفع تقارير عنه بشكل دوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يوجّـه بتشكيل لجنة لمتابعة مراحل الإنجاز بمشروع دار السلام السكني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يوجّـه بتشكيل لجنة لمتابعة مراحل الإنجاز بمشروع دار السلام السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).