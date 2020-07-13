قصف تركي جديد لمحافظة دهوك باقليم كردستان العراق

2020/07/13 | 22:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قصف تركي جديد شمالي محافظ دهوك????

قصفت المدفعية التركية، مجدداً مناطق شمالي ناحية دركار في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وافاد مدير ناحية دركار، زيرفان موسى، بأن المدفعية التركية قصفت وادي باجوا شمالي الناحية، مساء يوم أمس.

وأضاف ايضاً أن اشتباكات مسلحة تندلع بين حين وآخر بين عنا...

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