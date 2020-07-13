الصحة العالمية ..تحذر من ان ازمة كورونا قد تسوء اكثر فاكثر

2020/07/13 | 22:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن أزمة فيروس كورونا قد تسوء "أكثر فأكثر" إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال ال...

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