صورة مأساوية لممثلة سورية صدمت مواقع التواصل.. ما قصتها؟

2020/07/13 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كثيرون في سوريا يذكرون هذا الوجه، إلا أن قلة قليلة جداً من يعرفون سبب اختفائه كل هذه السنوات الطويلة.هي الفنانة السورية، صباح السالم، التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت إحدى شركات الإنتاج صورة لها لتؤكد أنها حية ترزق، وأظهرت الصورة الاختلاف الكبير الذي حل بملامحها، […]

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