جدل الكهرباء يتصاعد بعد حرب إتهامات،، الخطيب يرد على الكاظمي: لم يتغير في كابينتكم الا أنا!

2020/07/13 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، على تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء.وقال الخطيب في تغريدة له على حسابه في تويتر أطلعت عليها “يس عراق”، إن “الوزارة السابقة هي نفسها الحالية ولم يخرج منها سوى الوزير، ووزيركم الحالي مدير عام الدائرة الفنية المعنية ببرنامج الصيانة”.[…]

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