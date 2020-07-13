ديالى تسجل 42 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، الاثنين (13 تموز 2020)، أن بعض المصابين بكورونا يدخلون مستشفى الحسين ومعهم 5 مرافقين، مبينا أن نزاعا بالسكاكين حدث فيما بينهم على قناني الاوكسجين.

وقال الجابري في مقابلة متلفزة تابع

بغداد اليوم - متابعة

تفشّى فيروس "كورونا" على نحو مطرد بين أغنى دول العالم، وتكابد بعض الدول الأشد تضرّراً به، ومنها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، مشكلات البدانة المفرطة المنتشرة على نطاق واسع بين سكانها.

ويُتوقع الآن

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لـ 11 حالة وفاة و 337 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

ونشر مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، بيانا تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، تضمن &quo

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